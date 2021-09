Polizei Düren

POL-DN: Zwei Unfälle zwischen Autofahrenden und Radfahrenden

Düren (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es an zwei Stellen im Stadtgebiet zu Kollisionen von Fahrrädern und Autos. Einmal hatte eine Radfahrerin die Vorfahrt missachtet, einmal trug ein Autofahrer die Schuld am Unfall.

Um 07:38 Uhr war eine 58-jährige Autofahrerin aus Düren auf der Rurstraße aus Richtung Aachener Straße unterwegs. Sie fuhr auf die Kreuzung mit der Straße "Am Stadtpark" zu, wo die Vorfahrt durch die Verkehrsregel "Rechts vor Links" geregelt ist. Sie fuhr in den Kreuzungsbereich ein und es kam zum Zusammenstoß mit einer von links kommenden 14-Jährigen. Die Radfahrerin aus Düren hatte nach eigenen Angaben gedacht, die Autofahrerin würde sie passieren lassen; keine von beiden konnte den Zusammenstoß verhindern. Die 14-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte. Ein Krankenwagen brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die 58-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2100 Euro.

Auch auf der Kreuzung Bismarckstraße/ Moltkestraße kam es beim Abbiegen zu einem Unfall. Ein 47-Jähriger aus Hessen fuhr die Bismarckstraße hinab in Richtung Schützenstraße. Er wollte links in die Moltkestraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Radfahrers. Der 39-jährige Dürener kam aus der Gegenrichtung und wollte seine Fahrt geradeaus auf der Bismarckstraße fortsetzen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. Der Autofahrer gab an, dass er abgelenkt war, da er ortsfremd sei und nach dem richtigen Weg gesucht habe. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2100 Euro

