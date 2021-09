Polizei Düren

POL-DN: Dieb erfolglos verfolgt

Jülich (ots)

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Täter, der sich gestern an Pkw zu schaffen machte, die im Freiwalder Weg geparkt waren. Der Geschädigte hatte den Dieb noch verfolgt; dieser konnte aber entwischen.

Um 06:15 Uhr nahm ein Anwohner des Freiwalder Weges aus seinem Haus heraus verdächtige Geräusche von der Straße wahr. Als er aus dem Fenster sah, erblickte er einen Mann, der sich durch die Fahrertür in sein Auto beugte. Er sprach den Verdächtigen an, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Der 38-jährige Geschädigte nahm zu Fuß die Verfolgung auf. Der Tatverdächtige konnte aber in Richtung eines Feldes flüchten. Auch die anschießende Verfolgung mit dem Pkw blieb erfolglos. Am Rand des Feldes traf der 38-Jährige jedoch eine Zeugin, die berichtete, dass der mutmaßliche Dieb mit einer weiteren männlichen Person nach rechts in den Paffenlicher Weg abgebogen sei.

Die Fahndung der um 06:30 Uhr verständigten Polizei blieb vor Ort ebenfalls ergebnislos. Die Beamtinnen und Beamten stellten fest, dass sowohl das Auto des 38-Jährigen als auch das seiner Frau angegangen worden waren. Aus dem Auto des Mannes klaute man die Brieftasche. Beide Autos waren unabgeschlossen.

Die Polizei bittet die Zeugin, die mit dem 38-Jährigen gesprochen hat, sich zu melden. Außerdem werden Hinweise zu dem flüchtigen Tatverdächtigen erbeten. Es handelt sich um einen etwa 170 bis 180 cm großen Mann von etwa 25 bis 35 Jahren. Er war schlank und hatte dunkles, gelocktes Haar. Er trug eine blaue Steppjacke und blaue Jeans. Verdächtige Beobachtungen nimmt die Sachbearbeiterin unter der Rufnummer 02421 949-8618 entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten ist die Leitstelle unter der Nummer 02421 949-6425 erreichbar.

