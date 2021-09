Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Raub auf dem Heimweg

Düren (ots)

Auf dem Weg nach Hause traf am Donnerstagabend ein Mann auf drei Unbekannte. Diese versuchten ihn auszurauben.

Gegen 22:20 Uhr war der 35-jährige Dürener auf der Neuen Jülicher Straße unterwegs. Auf Höhe des Parks kamen drei unbekannte männliche Personen auf ihn zu. Sie fragten ihn nach der Uhrzeit, was er aber nicht beantworten konnte. Weiter fragten sie nach Wertsachen. Der 35-Jährige ignorierte dies und ging weiter. Zur Abkürzung nutzte er den Schulhof der dortigen Schule, um in Richtung Bretzelnweg zu gelangen. Kurz bevor er diesen wieder verlassen konnte, wurde er erneut von den Unbekannten aufgefordert, sein Geld herauszugeben. Als er dies erneut verneinte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der 35-Jährige auch am Boden liegend getreten wurde. Da er laut um Hilfe gerufen hatte, wurden Anwohner auf die Tat aufmerksam. Die Männer flüchteten daraufhin ohne Beute über den Schulhof in Richtung Neue Jülicher Straße. Eine Anwohnerin verständigte schließlich die Polizei. Der 35-Jährige wurde bei dem versuchten Raub leicht verletzt. Er wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben.

Die Angreifer wurden beschrieben als circa 18 bis 25 Jahre alt und circa 175 cm groß. Alle drei waren dunkel gekleidet und hatten einen gebräunten Teint. Einer der Männer trug eine dunkle Basecap und führte ein dunkles Fahrrad mit.

Zeugen, die die Tat, vielleicht aus einer Wohnung heraus, beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell