POL-E: Essen: Polizei Essen fahndet nach mutmaßlichen Einbrechern - Hinweise erbeten - Fotos

Essen (ots)

45257 E.-Kupferdreh: Die Polizei Essen fahndet öffentlich nach zwei mutmaßlichen Einbrechern und bittet um Hinweise.

Am 16.04.2021 zwischen 11:30 Uhr und 12:45 Uhr brachen zwei unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Kupferdreh (Hammer Straße / Dilldorfer Straße) ein. Sie kletterten in das 1. OG und hebelten dort das Schlafzimmerfenster auf. Sie durchwühlten die Wohnung und entwendeten Luxustaschen, Schmuck, eine Luxusarmbanduhr, Bargeld, hochwertige Kleidung und Ersatzschlüssel. Bei dem Einbruch wurden zudem die beiden französischen Bulldoggen der Geschädigten durch die Täter verletzt.

Eine Überwachungskamera filmte die mutmaßlichen Einbrecher.

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-tageswohnungseinbruch

Wer kennt die abgebildeten Männer auf den Fotos und/oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 0201/829-0 entgegen. / SoKo

