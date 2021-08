Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter überfällt Senior an Haltestelle - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45149 E-Margarethenhöhe: Ein Unbekannter überfiel Montagabend (1. August) einen Senior im Essener Stadtteil Margarethenhöhe.

Gegen 21:20 Uhr war ein 79 Jahre alter Mann (deutsch) in der Straßenbahn U17 vom Gemarkenplatz bis zur Haltestelle "Laubenweg" unterwegs. An der dortigen Haltestelle stieg der Rentner aus. Offenbar folgte ihm zu Fuß ein Fahrgast bis zur Straße "Im Stillen Winkel". Dort riss der Mann dem Senior eine hochwertige Armbanduhr von der Hand und flüchtete in den Laubenweg. Der Überfallene erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen.

Der Flüchtige soll zirka 20 bis 25 Jahre alt und ungefähr 1,85 Meter groß sein. Er hat eine schlanke, sportliche Statur, dunkelblonde Haare sowie ein südländisches Aussehen und sprach deutsch mit Akzent. Bekleidet war er mit einer Weste und einer Jeans. Er hatte eine Papiertüte mit Bierflaschen, eine schwarze Kappe sowie eine schwarze OP-Maske dabei. Die Kappe verlor er am Tatort. Die Polizisten stellten diese sicher.

Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / MUe.

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell