Polizei Aachen

POL-AC: Driften im Parkhaus: Drei Pkw und Führerscheine beschlagnahmt

Aachen (ots)

Drei junge Fahrer - 21, 23 und 25 Jahre alt - haben am vergangenen Samstagabend (13.03.21, 18.50 Uhr) waghalsige Fahrmanöver in einem Parkhaus an der Krefelder Straße durchgeführt. Sie drifteten mit hochmotorisierten Fahrzeugen durch das Gebäude und ließen die Motoren dabei aufheulen. Der Betreiber des Parkhauses konnte das Treiben über eine Überwachungskamera beobachten und verständigte die Polizei.

Alle drei Fahrer konnten im Parkhaus gestellt werden. Wie sie später einräumten, hatten sie sich in einer Chatgruppe zu dem Treffen verabredet. Die drei Fahrzeuge und die Führerscheine der Männer wurden auf Anordnung eines Richters beschlagnahmt. Ein Verfahren wegen Durchführung eines illegalen Fahrzeugrennens wurde eingeleitet. Das aufgezeichnete Videomaterial soll nun ausgewertet werden. (am)

