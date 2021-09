Polizei Düren

POL-DN: Nach Verfolgungsfahrt gestellt

Vettweiß / Kerpen (ots)

- Ein Autofahrer wollte sich in der Nacht zu Freitag einer Verkehrskontrolle entziehen. Nach einer Verfolgungsfahrt konnte er im Bereich Kerpen festgenommen werden.

Gegen 00:45 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Transporter mit auswärtigen Kennzeichen in der Ortslage Vettweiß auf. Während die Beamten ihr Fahrzeug wendeten, um eine Kontrolle durchzuführen, gab der Fahrer Gas. Über die B 477 ging die Fahrt in Richtung Gladbach. Trotz eindeutiger Anhaltesignale mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn blieb der Fahrer des Wagens nicht stehen. Von Gladbach aus führte der Weg über Lüxheim, Poll, Dorweiler und weitere Orte. Dabei missachtete der Fahrer Geschwindigkeitsbeschränkungen und bestehende Vorfahrtsregelungen. Zu Gefährdungen von anderen Verkehrsteilnehmern kam es nicht. Der Mann fuhr schließlich auf die Autobahn auf und im Bereich Kerpen wieder ab. Dort verunfallte das Fahrzeug kurz nach 01:00 Uhr. Der Fahrer konnte sich zunächst zu Fuß in ein Waldstück entfernen. Mit Hilfe von Unterstützungskräften konnte der Mann, ein 34-Jähriger aus Vettweiß, angetroffen und festgenommen werden. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Mann Alkohol und/oder Drogen konsumiert hatte. Eine entsprechende Blutprobenentnahme wurde veranlasst. Während seiner Flucht hatte der Mann Gegenstände aus dem Auto geworfen. Bei einer Nachsuche an der Örtlichkeit konnte unter anderem ein Klarsichtbeutel mit weißem Pulver aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an. Der Tatverdächtige wurde am Morgen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen.

