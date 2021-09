Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Fahrradfahrerin verletzt sich schwer - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Samstag, 11.09.2021, ist eine 36-jährige Frau mit dem Fahrrad in Bonndorf schwer verunglückt. Gegen 12:20 Uhr war die Fahrradfahrerin auf einem Gemeindeverbindungsweg nahe der Straße Am Lindenbuck mit ihrer Familie unterwegs, als sie an einem Gefälle in ein Maisfeld geriet und anschließend eine Böschung hinunterstürzte. Sie zog sich hierbei schwere Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Möglicherweise war die hintere Bremse ausgefallen.

