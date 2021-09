Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht in der Ostpreußenstraße - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.09.2021, zwischen 14:10 Uhr und 16:45 Uhr, wurde ein in der Ostpreußenstraße in WT-Tiengen geparkter Fiat 500 beschädigt. Vermutlich beim Ausparken war ein Fahrzeugführer gegen den entgegen der Fahrtrichtung abgestellten Fiat gestoßen. An diesem wurde die Beifahrertüre beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 1500 Euro. Der Verursacher entfernte sich. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-0.

