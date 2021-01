Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Unfallfluchten

PirmasensPirmasens (ots)

Am Montag war zwischen 17:00 und 17:15 Uhr ein dunkelblauer Ford C-Max auf dem Parkplatz der Rossmann-Filiale in der Arnulfstraße geparkt. In dieser Zeit beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren in der benachbarten Parklücke den hinteren linken Radkasten des Ford. Die Schadenshöhe wird auf 1000 Euro geschätzt. Gestern, zwischen 09:00 und 16:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW Golf GTI der 7er-Reihe, der in Höhe Blumenstraße 20 am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Der Golf stand mit Front in Richtung Zweibrücker Straße. Die Straße ist dort abschüssig, so dass nicht auszuschließen ist, dass der Verursacher, möglicherweise mit einer Anhängerkupplung, die Front des VW Golf beim Zurückrollen beschädigt haben könnte. Die Schadenshöhe wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Unfallfluchten Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

