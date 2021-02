Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Autoreifen in Brand gesetzt

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Am Sonntag (8. Februar), gegen 22.10 Uhr, setzten unbekannte Personen an einer Wiese an der Straße Auf der Höhe einen Autoreifen in Brand. Diesen hatten sie in der Baumkrone einer Konifere platziert. Der Reifen war zudem so manipuliert worden, dass er gut brannte. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, bevor das Feuer auf den Baum übergriff.Gegen die unbekannten Täter wurde Anzeige erstattet und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu ihrer Identität aufgenommen. Zeugen die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

