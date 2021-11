Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merzhausen/Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald: Wohnungseinbruch in der Alten Straße - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Unbekannte Täter sind am 22.11.2021 in eine Wohnung in der Alten Straße in Merzhausen eingedrungen. Der Einbruch ereignete sich vermutlich im Zeitraum 18.15 Uhr bis 20.55 Uhr. Im Inneren der im ersten Obergeschoss gelegenen Wohnung wurden sämtliche Räume durchsucht, der Diebstahlschaden bewegt sich im vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0761/882-2880 entgegen.

oec

