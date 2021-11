Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Trunkenheitsfahrt und Verkehrsunfallflucht

Lippe (ots)

(BB) Am frühen Samstagmorgen befuhr ein 51-jähriger mit seinem Pkw die Herforder Straße in Fahrtrichtung Westumgehung. Im Verlauf einer Linkskurve kam er zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Leitplanke. Im weiteren Verlauf seiner Fahrt geriet er im Kreisverkehr Detmolder Weg/Am Wasserturm auf die Verkehrsinsel und überfuhr dort ein Verkehrszeichen. Auf Höhe Detmolder Weg 122 kam er nochmals nach rechts von der Fahrbahn ab und zerstörte dabei einen hölzernen Leitpfosten. Das schwer beschädigte Unfallfahrzeug musste durch den 51-jährigen Fahrzeugführer letztlich am Straßenrand des Trophagener Weges abgestellt werden, wo es durch eingesetzte Polizeibeamte festgestellt wurde. Der 51-jährige Unfallverursacher stand dabei augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell