Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Verletzter nach Unfall auf der Werler Straße

Hamm-Rhynern (ots)

Ein 27-Jähriger wurde am Dienstag, 5. Oktober, gegen 13.55 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße verletzt.

Der 27-Jährige aus Raesfeld fuhr in seinem VW in Richtung Hamm, als es in Höhe der B 63 zu einem Zusammenstoß mit einer vor ihm fahrenden Sattelzugmaschine kam.

Der VW-Fahrer wurde mit einem Krankenwagen zur ambulanten Behandlung in eine Hammer Klinik gebracht. Der 45-jährige Lkw-Fahrer aus Winterberg wurde nicht verletzt.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 30000 Euro geschätzt.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell