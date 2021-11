Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheitsfahrt, Verkehrsunfall mit Sachschaden, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Lippe (ots)

(BB) Am Freitagabend gegen 18:50 Uhr fuhr ein 45-jähriger Detmolder mit seinem Pkw die Ernst-Hilker-Straße in Richtung Nordstraße. Hierbei fuhr er mehrfach in den Gegenverkehr und gefährdete mehrere Verkehrsteilnehmer stark, so dass der Fahrzeugverkehr in Richtung Barntruper Straße mehrfach sehr weit, teilweise bis auf die Bankette ausweichen und zudem sehr stark abbremsen musste. Während seiner Fahrt fuhr der 45-jährige mit seinem Fahrzeug mehrfach gegen Bordsteine beidseitig der Fahrbahn. Ein Reifendefekt stoppte schließlich die Fahrt in Höhe des Marktes "Kaufland". Er versuchte, nachdem er sich den Schaden am Pkw angesehen hatte, mehrfach den Pkw zu starten und weiterzufahren. Im Rahmen der Unfallaufnahme griff er zudem einen Polizeibeamten tätlich an. Der 45-jährige Unfallverursacher stand dabei augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er dem Gewahrsam der Polizeiwache Detmold zugeführt. Die Weiterfahrt von führerscheinpflichtigen Fahrzeugen wurde ihm untersagt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Rufnummer 05231- 6090.

