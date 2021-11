Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Alverdissen - Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall mit Krad

Lippe (ots)

(BB) Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr befuhr ein 51-jähriger Kradfahrer aus Extertal zusammen mit seiner 50-jährigen Sozia den Ostersiek in Richtung Alverdissen. Ausgangs einer Linkskurve, welche unmittelbar vor der Straße "Feriendorf" endet, kam das Krad aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab. Im weiteren Verlauf befuhr der Kradfahrer den rechtsseitigen Grünstreifen sowie den nebengelegenen Straßengraben bis er gegen eine Einmündung prallte, welche über den Straßengraben verläuft. Durch den Aufprall wurden der 51-jährige Fahrzeugführer, die 50-jährige Sozia und das Krad in die Luft geschleudert. Die beteiligten Personen und das Krad kamen in dem asphaltierten Einmündungsbereich zum Liegen. Die schwer verletzten Personen wurden mittels Rettungswagen und Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. An dem Krad entstand erheblicher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Rufnummer 05231- 6090.

