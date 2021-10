Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Brüntrup. In Gegenverkehr geraten.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der Vahlhauser Straße in Brüntrup ein Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 21-Jähriger aus Blomberg war gegen 13.55 Uhr mit seinem BMW auf der Vahlhauser Straße in Richtung Blomberg unterwegs, als er aus unbekannter Ursache von seiner Fahrbahn in den Gegenverkehr geriet. Dort fuhr ein 26-Jähriger aus Blomberg mit seinem Alfa Romeo in Richtung Vahlhausen. Obwohl er bemerkte, dass sich das andere Fahrzeug immer weiter auf seine Fahrspur zu bewegte, konnte er nicht mehr rechtzeitig ausweichen, so dass BMW und Alfa aufeinander prallten. Durch den Zusammenstoß zogen sich beide Fahrer sowie die 20-jährige Beifahrerin im Alfa leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung wurden alle drei Personen ins Krankenhaus gebracht. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.500 Euro.

