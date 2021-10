Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Willich (ots)

In der Zeit von Freitag, 12.00 Uhr und Samstag, 11:30 Uhr brachen Unbekannte in ein zurzeit nicht bewohntes Haus auf dem Grabenweg in Schiefbahn ein. Der oder die Täter hebelten ein Küchenfensters auf und gelangten ins Haus. Es wurden diverse Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Mit einer Axt versuchten die Täter erfolglos einen Tresor zu öffnen. Ob etwas entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0. /HJR (851)

