POL-HH: 210719-3. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Hamburg-Hammerbrook

Unfallzeit: 19.07.2021, 04:50 Uhr; Unfallort: Hamburg-Hammerbrook, Altländer Straße/Banksstraße

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen ist ein Obdachloser durch einen Lastwagen schwer an den Füßen verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der 39-Jährige in seinem Nachtlager auf einer Mittelinsel unterhalb der Bahnbrücke geschlafen, wobei seine Füße zum Kantstein zeigten. Er setzte heute Morgen selbstständig den Notruf ab und berichtete, ein abbiegender Lastwagen sei ihm über die Füße gefahren und habe anschließend auch nicht angehalten.

Der 39-Jährige kam mit schweren Fußverletzungen in ein Krankenhaus und wurde dort operativ behandelt. Lebensgefahr bestand nicht.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen stellten die eingesetzten Beamten im näheren Umfeld einen Sattelzug fest, auf den die abgegebene Beschreibung zutraf. Es handelte sich dabei um ein Gespann aus Sattelzugmaschine und Tieflader-Auflieger. Weitere infrage kommende Lastwagen wurden im Umfeld nicht angetroffen. Der 58-jährige Fahrer gab in seiner ersten Äußerung an, den Unfall nicht mitbekommen zu haben. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und veranlassten Spurensicherungsmaßnahmen an dem Lastwagen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrmanöver des Lastwagens machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-52961 beim Unfalldienst Innenstadt/West (VD 2), unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

