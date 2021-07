Polizei Hamburg

POL-HH: 210719-1. Verkehrsunfall mit Elektroscooter in Hamburg-Wandsbek mit einer schwerverletzten Person

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 18.07.2021, 17:20 Uhr

Unfallort: Hamburg-Wandsbek, Wandsbeker Zollstraße

Gestern Nachmittag ist es in Hamburg-Wandsbek zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 31-jährige Fahrerin eines E-Scooter sich schwer verletzte.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhr ein 41-Jähriger mit einem Opel Insignia aus einer Grundstücksausfahrt an der Wandsbeker Zollstraße und musste hierbei verkehrsbedingt halten. Während der Mann noch wartete, um sich mit seinem Fahrzeug in den Fließverkehr einzufädeln, näherte sich die 31-jährige Frau auf dem Elektrokleinstfahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf der falschen Radwegseite. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte sie mit dem Opel. Die Rollerfahrerin stürzte auf die Motorhaube des Wagens und anschließend auf den Boden und zog sich hierbei schwere Verletzungen im Bereich des Rückens und der Hüfte zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und dort stationär aufgenommen.

Der 41-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An dem Insignia entstand leichter Sachschaden.

Da der Verdacht bestand, dass die Fahrerin des Elektroscooters unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren ist, wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen werden von der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) geführt und dauern an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell