Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Willich (ots)

Am Freitag in der Zeit zwischen 18.55 Uhr und 23.15 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus auf dem Mergenhofweg in Schiefbahn ein. Der oder die Täter schlugen die Verglasung der Terrassentür ein und gelangten ins Haus. Es wurden diverse Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Nach ersten Feststellungen wurde Parfum entwendet. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0. /HJR (849)

