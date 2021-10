Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Freitag gegen 21.50 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Kempen mit seinem Mountainbike den Bahnhof in Kempen. Hierbei passierte er, ohne abzusteigen, drei Treppenstufen und stürzte. Durch den Sturz zog er sich eine Verletzung an der Nase zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus./HJR (848)

