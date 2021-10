Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Sachbeschädigung durch Brand an Skateranlage - Zeugensuche

Willich (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zur Skateranlage an der Schiefbahner Straße in Willich gerufen. Zeugen hatten gegen 01.15 Uhr brennenden Müll entdeckt. Durch den Brand wurden Teile einer Rampe beschädigt. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde und sucht Zeugen, die Hinweise auf Tatverdächtige geben können. Das zuständige Kriminalkommissariat 1 ist erreichbar über die zentrale Rufnummer 02162/377-0. /wg (847)

