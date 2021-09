Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210926 - 1177 Frankfurt-Ostend: Gartenhütte niedergebrannt

Frankfurt (ots)

(fue) Aus bislang noch ungeklärter Ursache fing am Freitag, den 24. September 2021, gegen 22.50 Uhr, eine Gartenhütte in der Nähe der Sportplätze am Ostpark Feuer.

Auf dem angrenzenden Gartengelände fand zu diesem Zeitpunkt eine Party statt. Dabei vernahmen die Gäste einen lauten Knall und konnten beobachten, wie sich das Feuer rasch ausbreitete. Die Feuerwehr konnte feststellen, dass die Hütte noch verschlossen war und der Brand sich vom Inneren her ausbreitete.

Die Frankfurter Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

