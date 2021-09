Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Einkaufswagen-Unterstand auf Parkplatz stark beschädigt

Rheine (ots)

In der Zeit zwischen Montag (27.09.2021), 21.00 Uhr, und Dienstag (28.09.2021), 05:00 Uhr, ist auf dem Kundenparkplatz der Firmen Lidl, Bäckerei Triffterer und Getränkemarkt Hoffmann an der Bonifatiusstraße ein Wetterunterstand für Einkaufswagen erheblich beschädigt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge prallte ein Pkw - vermutlich ein VW Golf IV oder ein bauartgleiches Fahrzeug - mit der Fahrzeugfront auf der Beifahrerseite gegen den Wetterunterstand. Es liegen entsprechende Spuren vor. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Eurobereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/9384215 zu melden.

