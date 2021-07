Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210726.4 Brokdorf: Schlangenlinien auf dem E-Bike

Brokdorf (ots)

Weil ein Mann am Samstagabend in Brokdorf auf einem E-Bike in Schlangenlinien unterwegs war, weckte er die Aufmerksamkeit einer Streife. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der aus dem Kreis Steinburg Stammende stark alkoholisiert war.

Um 23.40 Uhr überprüften Beamte der Wasserschutzpolizei einen in Schlangenlinien fahrenden Zweiradfahrer auf der Straße Osterende. Ein Atemalkoholtest bei dem 31-Jährigen ergab einen Wert von 2,18 Promille, woraufhin eine hinzugezogene Streife aus Wilster eine Blutprobenentnahme anordnete. Der Beschuldigte befand sich eigenen Angaben zufolge auf dem Heimweg - er war aus Averlak gekommen und musste seinen Weg nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen nun ohne sein Pedelec fortsetzen.

Den Beschuldigten erwartet eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Merle Neufeld

