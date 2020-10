Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Tageswohnungseinbrecher unterwegs: Riegel vor!

Niederkrüchten: (ots)

Zwei Tageswohnungseinbrüche gab es am gestrigen Dienstag in Niederkrüchten. Zwischen 10:30 Uhr und 20:00 Uhr brachen Unbekannte die Terrassentür zu einem Mehrfamilienhaus Am Kamp auf und stahlen Schmuck und Münzen. Zwischen 17:45 Uhr und 20:30 Uhr verschafften sich Einbrecher ebenfalls nach Aufbrechen der Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus auf der Straße Am Stein. Noch steht nicht fest, was die Diebe dort erbeutet haben. Sie ist wieder da: die dunkle Jahreszeit und damit auch die Hoch-Zeit der Tageswohnungseinbrecher. Achten Sie darauf, Ihre Wohnungen und Häuser einbruchsicher zu machen. Schieben Sie den Einbrechern einen Riegel vor. Wie das - mit oft geringem Aufwand- effektiv möglich ist, erfahren Sie bei uns. Das Landeskriminalamt und die Polizeibehörden in NRW veranstalten am Sonntag, 25. Oktober, einen landesweiten Aktionstag zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls unter dem bekannten Titel "Riegel vor! Sicher ist sicherer". Und wir sind hier im Kreis Viersen dabei. Ein Teil unserer Einbruchsexperten von der Kriminalprävention wird an diesem Tag von 13 bis 16 Uhr mit einem Infostand auf dem Buttermarkt in Kempen sein. Hier können Sie einige Dinge, mit denen man das Haus sicherer machen kann, ansehen und anfassen. Einen schicken wir nicht mit zum Buttermarkt - unseren Experten Torsten Janssen. Er wird am 25. Oktober von 14 bis 16 Uhr am Telefon sitzen und die Fragen all derer beantworten, die aus den verschiedensten Gründen nicht nach Kempen kommen können oder möchten - zu weit, zu schlechtes Wetter, das Sofa ist so bequem... Unter der Rufnummer 02162/377-3135 ist er für zwei Stunden zu erreichen. Und auch das Social Media Team ist dabei. Wir schreiben die Fragen und Antworten mit, nehmen den persönlichen Charakter heraus und lassen das, was für alle interessant ist, auf Facebook die wissen, die es wissen wollen. Nutzen Sie die Beratungsangebote und lassen Sie ungebetene Gäste damit draußen stehen!/ah (955)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell