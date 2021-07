Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210726.3 Friedrichsgabekoog: Unfall unter dem Einfluss von Rauschmitteln

Friedrichsgabekoog (ots)

Am frühen Samstagmorgen hat ein junger Mann einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 203 in Friedrichsgabekoog verursacht. Wie sich herausstellte, war er erheblich alkoholisiert und stand vermutlich unter dem Einfluss von Drogen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Beschuldigte um 06.30 Uhr auf der B203 aus Richtung Heide kommend in Richtung Büsum unterwegs. Er befuhr die dortige Bushaltestelle um zu wenden und auf die Bundesstraße zurückzukehren. Hierbei übersah der aus dem Kreis Pinneberg Stammende den Renault einer Hannoveranerin und kollidierte trotz eines Ausweichmanövers mit diesem. Im Zuge der Kollision kam der Wagen der 65-Jährigen von der Fahrbahn ab und blieb schließlich auf dem angrenzenden Feld stehen.

Die 19-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers erlitt bei dem Unglück leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus, an den Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Ein Atemalkoholtest bei dem 21-jährigen Beschuldigten ergab einen Wert von 1,74 Promille. Zudem gab der Mann an, vor Wochen Cannabis konsumiert zu haben. Er musste sich der Blutprobenentnahme stellen und wird sich wegen des Vorfalls strafrechtlich verantworten müssen. Seinen Führerschein behielten die Einsatzkräfte ein.

