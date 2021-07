Polizei Duisburg

POL-DU: Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

Duisburg-Buchholz (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14.20 Uhr befuhr eine 74-jährige Fahrradfahrerin die Zimmerstr. in Richtung Bregenzer Str. In Höhe der Sittardsberger Allee mißachtete sie nach Zeugenaussagen das Rotlicht der dortigen Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 56-jährigen Autofahrers, der die Sittardsberger Allee aus Richtung Wedau befuhr. Die Radfahrerin, die keinen Fahrradhelm trug, wurde auf die Motorhaube aufgeladen, prallte gegen die Windschutzscheibe und fiel anschließend auf die Fahrbahn, wo sie regungslos liegenblieb. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins BGU gebracht. Der Fahrzeugverkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme umgeleitet.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell