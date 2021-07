Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Rollerfahrer fährt über Rot und stürzt

Duisburg (ots)

Ein 62-jähriger Rollerfahrer war am Donnerstagabend (15. Juli, 18:30 Uhr) auf der Wörthstraße unterwegs und fuhr in Richtung Wanheimer Straße. Als die Ampel für Rechtsabbieger grün zeigte, fuhr er gerade aus weiter, obwohl seine Ampel weiter rot zeigte. Auf der Kreuzung stieß er mit einem 35-jährigen Autofahrer zusammen, stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

