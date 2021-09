Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (23.09.2021) kam es gegen 07:25 Uhr auf der K 50 am Ortseingang von Altenberge zu einem Verkehrsunfall. Ein 29jähriger Mann aus Altenberge fuhr mit seinem Ackerschlepper mit Anhänger (Miststreuer) aus Richtung Greven kommend in den Kreisverkehr und beabsichtigte diesen in Richtung Umgehungsstraße zu verlassen. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Bahnhofstraße aus Altenberge kommend in Fahrtrichtung Greven. Der Fahrzeugführer fuhr in den Kreisverkehr ein, ohne auf den vorfahrtberechtigten Ackerschlepper zu achten. Der Fahrer des Ackerschlepper musste ausweichen, hierbei geriet der vollbeladene Anhänger ins Schlingern und kippte um. Die Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn und auf dem angrenzenden Geh- und Radweg. Hierbei wurde der Bordstein beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 500 Euro. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Der unbekannte Fahrzeugführer bog vom Kreisverkehr nach rechts auf die Umgehungsstraße ab, bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen weißen PKW. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen PKW geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Greven. Telefon: 02571/928-4455.

