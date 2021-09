Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Gymnasium

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Samstag (25.09.), 11.00 Uhr, und Montag (27.09.), 07.30 Uhr, in das Goethe Gymnasium an der Wilhelmstraße eingestiegen. Die Täter sind auf bislang unbekannte Art und Weise in das Schulgebäude gelangt. Im Gebäude haben sie sich in der Mensa aufgehalten. Dort zerstörten sie zwei Glastüren und durchwühlten einen Schrank und mehrere Schubladen. Außerdem entwendeten die Täter eine unbekannte Menge Bargeld aus einer Geldkassette. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell