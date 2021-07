Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen-Wollrode: Unbekannte Täter stehlen Power-Bank und Stromerzeuger aus Wochenendhaus

Homberg (ots)

Guxhagen-Wollrode

Einbruch in Wochenendhaus Tatzeit: 22.07.2021, 23:00 Uhr bis 23.07.2021, 23:00 Uhr Einen Stromerzeuger und eine Power-Bank erbeuteten unbekannte Einbrecher bei dem Einbruch in ein Wochenendhaus in der Verlängerung der Straße "Zum Sportplatz". Die Täter brachen die verschlossene Eingangstür auf und betraten anschließend das Haus. Sie durchsuchten den Innenraum und stahlen eine hellblaue Power-Bank. Weiterhin brachen sie die Tür einer Abstellkammer auf und stahlen dort einen Stromerzeuger Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell