POL-HR: Edermünde-Besse: Aufbruch einer Gartenhütte

Homberg (ots)

Einbruch in Gartenhütte Tatzeit: 23.07.2021, 22:15 Uhr bis 24.07.2021, 14:15 Uhr In eine Gartenhütte oberhalb des Mehrgenerationensportplatzes brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagabend bis Samstagnachmittag ein und stahlen Werkzeuge. Die Täter brachen zuerst das Gartentor auf und begaben sich anschließend zur Hütte. Hier brachen sie die Eingangstür auf und gelangten in den Innenraum. Sie entwendete einen Alu-Koffer inklusive Werkzeug, eine Spaltaxt, zwei weitere Äxte, ein Bosch Schleifgerät inklusive eines zweiten Akkus sowie zwei 5-Liter-Benzinkanister. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

