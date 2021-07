Polizei Homberg

POL-HR: Bad zwesten: Erneut unbekannter Exhibitionist im Kurpark

Homberg (ots)

Bad Zwesten

Exhibitionist im Kurpark Tatzeit: 23.07.2021, 17:15 Uhr bis 17:30 Uhr Am Freitagnachmittag zeigte sich ein unbekannter Exhibitionist im Bad Zwestener Kurpark zwei Frauen. Der Unbekannte befand sich auf einer Bank im Bereich des Rosengartens und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Hierbei wurde er von zwei Frauen im Alter von 61 und 37 Jahren bemerkt, als diese unabhängig voneinander den Unbekannten passierten. Von dem unbekannten Exhibitionisten liegt folgende Beschreibung vor: Er ist männlich und ca. 40 Jahre alt. Zur Tatzeit war er mit einem braun/ grauen T-Shirt und einem grauen Hut bekleidet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

