Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen: Auffinden eines aufgebrochenen Tresors - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Neukirchen Einbruch in Firma - Auffinden eines gestohlenen Tresors Tatzeit: 18.07.2021, 22:15 Uhr bis 19.07.2021, 04:20 Uhr In der Nacht von Sonntag zu Montag brachen unbekannte Täter in eine Firma in der Bahnhofstraße in Neukirchen ein. Sie stahlen einen verschlossenen Tresor (wir berichteten). Der gestohlene Tresor wurde gestern Morgen in der Gemarkung Schwarzenborn aufgeflext aufgefunden. Ein Zeuge hatte den Tresor während seiner Arbeit im Bereich der Landesstraße L 3155, zwischen Schwarzenborn und Grebenhagen, gg. 10:15 Uhr aufgefunden und die Polizei verständigt. Der bisher unbekannte Inhalt des Tresors, einige Unterlagen einer erloschenen Firma, wurden in unmittelbarer Nähe aufgefunden. Die Ermittler der Homberger Kriminalpolizei bitten um Hinweise: Wer hat in der Nacht von Sonntag zu Montag im Bereich der L3155, zwischen Schwarzenborn und Grebenhagen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell