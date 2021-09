Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Kollision von Auto und Motorrad, 16-Jähriger schwer verletzt

Rheine (ots)

Ein 23-jähriger Autofahrer aus Rheine ist am Samstag, 25.09.2021, gegen 21.10 Uhr auf der Breiten Straße beim Ausparken mit seinem Pkw mit einem 16-jährigen Motorradfahrer kollidiert. Der 23-Jährige beabsichtigte zunächst, mit seinem Opel Corsa vom Fahrbahnrand in den Verkehr einzuscheren. Beim Anfahren scherte der Rheinenser aus und übersah ersten Erkenntnissen zufolge den in gleicher Richtung fahrenden 16-Jährigen aus Rheine. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Unfallbeteiligten. Der 16-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der 23-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei rund 8000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell