Lohne - Ladendiebstahl

Am Donnerstag, 16. September 2021, kam es gegen 16.30 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Bahnhofstraße zu einem Ladendiebstahl: Ein bislang unbekannter Täter zog ein Paar Turnschuhe an und lief damit aus dem Schuhgeschäft. Eine ihm nacheilende Mitarbeiterin konnte beobachten, wie der Täter in einen orangen PKW Citroen C3 Pluriel stieg und davonfuhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Diebstahl von zwei Fahrrädern

In der Zeit zwischen Freitag, 10. September 2021, 22.00 Uhr, und Sonntag, 12. September 2021, 09.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Adenauerring zwei Fahrräder einer 23-Jährigen aus Lohne. Bei den entwendeten Fahrrädern handelt es sich zum Einen um ein blaues Mountainbike/Crossrad CRS 500 Trapez. Das Fahrrad hat eine Reifengröße von 28 Zoll und eine 24-Gang-Kettenschaltung. Schutzbleche, Sattel und Lenkergriffe sind schwarz. Zum Anderen wurde auch ein weißes Mountainbike/Crossrad des Herstellers UNIVEGA, Modell Terreno 4.0, entwendet. Auch dieses Rad hat eine Reifengröße von 28 Zoll und eine 24-Gang-Kettenschaltung. Schutzbleche, Sattel und Lenkergriffe sind schwarz. Besondere Kennzeichen: kein Gepäckträger, ein Tacho und zwei Schlosshalter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Samstag, 11. September 2021, 00.00 Uhr, und Donnerstag, 16. September 2021, 08.15 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter in der Marktstraße die Hausfassade eines 53-Järhigen aus Lohne mit pinker und grüner Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1000,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 16. September 2021, kam es um 21.15 Uhr in der Brägeler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 19-Jähriger aus Lohne befuhr mit seinem PKW in Lohne die "Brägeler Straße" in Richtung "Lindenstraße". Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr zu dieser Zeit ebenfalls mit einem PKW die "Brägeler Straße" in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Im Begegnungsverkehr auf Höhe der Straße "Windmühlenberg" stießen die jeweils linken Außenspiegel der beiden PKW gegeneinander. Hierdurch entstand Sachschaden am PKW des 19-Jährigen. Der bislang unbekannte Unfallbeteiligte entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Vechta - versuchter Einbruch in ein Heizungsgebäude

In der Zeit zwischen Mittwoch, 15. September 2021, 20.15 Uhr, und Donnerstag, 16. September 2021, 06.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in der Driverstraße gewaltsam in das Heizungsgebäude der Geschwister-Scholl-Oberschule einzudringen. Der Versuch scheiterte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Visbek - versuchter Einbruch in Firmenfahrzeug

Am Donnerstag, 16. September 2021, gegen 04.35 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter im Uhlenkamp in ein dort auf einer Grundstückseinfahrt abgestelltes Firmenfahrzeug PKW VW Golf einer Reinigungsfirma aus Vechta einzudringen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visbek unter der Telefonnummer (04445) 950470 entgegen.

Dinklage - illegale Entsorgung von Schlachtabfällen

In der Zeit zwischen Montag, 02. August 2021, und Sonntag, 12. September, wurden insgesamt zwei Mal in Plastiktüten verpackte Schlachtabfälle von Schafen durch bislang unbekannte Personen illegal in einem Graben am Höner Schulweg entsorgt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Dinklage unter der Telefonnummer (04443) 977490 entgegen.

