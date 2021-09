Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta - eine herzliche Bitte in eigener Sache

Am kommenden Samstag, dem 18. September 2021, findet in der Zeit zwischen 14.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr auf dem Platz vor der Roten Schule die Kundgebung "Route_Kidical_Mass" statt. Es handelt sich hierbei um eine freundliche Fahrrad-Demo, deren Veranstalter sich dafür einsetzen, dass Kinder und Jugendliche sich auf ihren Fahrrädern sicher und selbstständig im Straßenverkehr bewegen können. Zum jetzigen Zeitpunkt werden ca. 75 Teilnehmer/-innen erwartet, die im Anschluss an die eigentliche Kundgebung zu einer gemeinsamen Fahrradtour durch den Cloppenburger Innenstadtbereich aufbrechen werden. Sie möchten auf diese Weise auf ihre Bedürfnisse im Straßenverkehr aufmerksam machen und dafür werben, Städte fahrrad- und familienfreundlicher zu gestalten. Die geplante Route führt von der Eschstraße über die Sevelter Straße bis zur Einmündung Pingel-Anton und von dort über die Bahnhofstraße über die Eisenbahnstraße in den Niedrigen Weg. Über den Garreler Weg führt der Streckenverlauf dann weiter ins Inselviertel bis hin zum Kreisverkehr an der Friesoyther Straße. Vom Prozessionsweg aus führt der weitere Weg dann über die Ampelkreuzung an der Molberger Straße in die Kirchhof- und Eschstraße wieder zurück zum Vorplatz der Roten Schule.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta möchte auf diesem Wege darauf hinweisen, dass aufgrund der Größe dieser Gruppierung insbesondere im Cloppenburger Innenstadtbereich mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden muss. Es würde uns sehr freuen, wenn insbesondere unsere motorisierten Bürgerinnen und Bürger den Veranstaltungsteilnehmer/-innen durch Ihr umsichtiges und rücksichtsvolles Verhalten im Straßenverkehr signalisieren, dass unsere Stadt in dieser Hinsicht bereits sehr fahrrad- und familienfreundlich ausgerichtet ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell