Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung durch Farbschmiereien

In der Zeit zwischen Dienstag, 14. September 2021, 19.00 Uhr, und Mittwoch, 15. September 2021, 05.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter in der Jahnstraße den weißen PKW Audi A6 Avant eines 30-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden rundherum mit schwarzer Farbe. Hierdurch entstand ein Schaden von 1000,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Neuenkirchen-Vörden unter der Telefonnummer (05493) 913560 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Neuenkirchen-Vörden - Zeugenaufruf!

Am 15. September 2021, um 09.45 Uhr, berührten sich in Neuenkirchen-Vörden, Vördener Straße, die Spiegel zweier sich entgegenkommender Sattelzugmaschinen. Hierdurch wurden beide Spiegel beschädigt. Ein herabfallendes Spiegelteil fiel auf die Motorhaube eines nachfolgenden PKW. Der entstandene Gesamtschaden beträgt 200,-- Euro. Einer der beiden beteiligten LKW-Fahrer, Führer einer weißen Sattelzugmaschine des Herstellers VOLVO, entfernte sich sodann unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Damme, Tel.: 05491/ 999360, in Verbindung zu setzen.

Steinfeld - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 15. September 2021, um 13.55 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter LKW-Fahrer mit einem Mercedes-Benz, Modell Atego, einen Grünstreifen neben dem Privatweg eines 45-Jährigen aus Steinfeld und beschädigte diesen hierdurch. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Steinfeld unter der Telefonnummer (05492) 960660 entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 15. September 2021, kam es gegen 11.40 Uhr auf der Vechtaer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer kam aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und wühlte ca. 35 Meter Berme auf. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Goldenstedt, Tel.: 04444/ 967220, in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 15. September 2021, kam es um 12.15 Uhr in der Straße Buddenkämpe zu einem Verkehrsunfall: Ein 34-Jähriger aus Vechta befuhr mit seinem PKW die Straße "Buddenkämpe" aus Richtung "Rombergstraße" kommend. Ein 42-Jähriger LKW-Fahrer aus Rotenburg kam ihm entgegen. Auf Höhe der Hausnummer 1 setzte der 34-Jährige seinem PKW zurück, um den 42-Jährigen durchfahren zu lassen. Hierbei fuhr der 34-Jährige gegen einen Stromkasten. Sowohl an seinem PKW, als auch am Stromkasten entstand Sachschaden.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 15. September 2021, kam es um 18.35 Uhr auf der Diepholzer Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 74-Jährige aus Damme befuhr mit ihrem PKW die Diepholzer Straße in Fahrtrichtung Diepholz. Hierbei fuhr sie gegen den parkenden PKW einer 28-Jährigen aus Bakum, welcher ordnungsgemäß an der Straße stand. Die 74-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell