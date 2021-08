Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Kraftrad und Fahrräder aus der Örtze geborgen; Böhme/Vierde Kassen aufgebrochen und Geld entwendet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.08.2021 Nr. 1

24.08./Kraftrad und Fahrräder aus der Örtze geborgen

Munster: Am Dienstagmorgen, gegen 08:40 Uhr, wurde der Polizei Munster durch einen Zeugen der Fund eines roten Motorroller in der Örtze nahe des Mühlenteiches gemeldet. Im nahen Umfeld des Rollers konnte zudem ein im Wasser befindlicher Helm festgestellt werden, woraufhin Suchmaßnahmen nach einer möglichen Person unter Beteiligung der Feuerwehr und der DLRG Munster in dem Gewässer eingeleitet wurden. Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte wurde der Roller in der Nacht von Montag zu Dienstag in der Straße Zum Schützenwald durch Unbekannte entwendet. Während der Nachsuche konnten zudem drei Fahrräder aus der Örtze geborgen werden. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt und die Suchaktion ohne Feststellung einer Personen gegen 11:30 Uhr eingestellt.

24.08./ Kassen aufgebrochen und Geld entwendet

Böhme/Vierde: Am Rande von zwei Feldern mit Blumen zum Selberpflücken bei Böhme und Vierde sind im Zeitraum von Montag, 18:00 Uhr bis Dienstag, 11:00 Uhr, drei dort aufgestellte Kassenbehältnisse aufgebrochen und das Bargeld entwendet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell