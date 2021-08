Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht; Schwarmstedt: Kassiererin abgelenkt und Pedelec entwendet; Bad Fallingbostel: Tür hält Einbruchsversuch stand

Heidekreis (ots)

06.08. / Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht

Soltau: Bereits am Freitag, dem 06.08.2021 ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Oeningen und Heidepark eine Verkehrsunfallflucht. Zwischen 14:45 und 17:20 Uhr muss ein aus Richtung Oeningen kommender Pkw vor der Einmündung zum Kreisverkehr Grüne Aue eine Verkehrsinsel überfahren und dabei ein Verkehrsschild beschädigt haben. Durch den Aufprall dürften auch am Fahrzeug Schäden entstanden sein. Eine durch die beschädigte Ölwanne hinterlassene Ölspur war noch 60 m weit in Richtung Bispingen zu verfolgen, ehe sie sich in der Einmündung zu einem Feldweg verlor. Der an der Verkehrsinsel entstandene Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Der Unfallverursacher konnte bisher nicht ermittelt werden. Die Polizei Soltau bittet Zeugen, sich unter Tel.: 05191/93800 zu melden.

23.08. / Kassiererin abgelenkt und Pedelec entwendet

Schwarmstedt: Zwei gemeinsam agierende Diebe entwendeten am Montag zwischen 17:15 und 17:45 Uhr ein Pedelec aus einem Discounter in der Celler Straße. Während ein Täter die Kassiererin ablenkte, transportierte sein Mittäter das Pedelec der Marke Prophete zu einem auf dem Parkplatz stehenden Fahrzeug, mit dem die Männer flüchteten. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro.

23.08. / Tür hält Einbruchsversuch stand

Bad Fallingbostel: Zwischen 00:00 und 01:00 Uhr versuchten Unbekannte am Montag die rückwärtige Tür eines Hauses in der Höbinger Straße gewaltsam zu öffnen. Die Tür hielt stand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Fallingbostel, Tel.: 05162/9720, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell