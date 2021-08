Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Festnahmen nach Taschendiebstahl; Erneut Einbruchsdiebstähle aus Kellerräumen; Schneverdingen: Pkw überschlägt sich - Fahrer kommt verletzt ins Krankenhaus

Heidekreis (ots)

Munster: Am Donnerstag, gegen 15:00 Uhr, beobachtete ein Zeuge in einem Supermarkt im Kohlenbissener Grund zwei Täter bei einem Taschendiebstahl und informierte die Polizei. Nach sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Männer in ihrem Fahrzeug in Alvern gestoppt und festgenommen werden. Die 43 und 35 Jahre alten Tatverdächtigen hatten einem 72-jährigen Munsteraner das Portemonnaie aus der Gesäßtasche gezogen und waren mit ihrem Fahrzeug davongefahren. Sie mussten die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen und werden am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Das Portemonnaie konnte dem Geschädigten wieder ausgehändigt werden.

19.08. / Erneut Einbruchsdiebstähle aus Kellerräumen

Munster: Nachdem es am Dienstag zu mehreren Einbruchsdiebstählen aus Kellerräumen gekommen war, wurden Donnerstagnachmittag erneute Taten in drei Mehrparteienhäusern verübt. Diesmal waren die Täter in der Straße Am Hanloh aktiv. Dort wurden fünf Kellerräume gewaltsam geöffnet und durchsucht. Bisher ist nur bekannt, dass ein weißes I-Pod im Wert von 80 Euro entwendet wurde. Weiteres Diebesgut steht noch nicht fest.

19.08. / Pkw überschlägt sich - Fahrer kommt verletzt ins Krankenhaus

Schneverdingen: Donnerstagmorgen, kurz vor 07:00 Uhr verunfallte ein roter VW-Golf auf dem Hemsener Weg kurz vor der Ortschaft Hemsen. Der aus Richtung Wolterdingen kommende 39-jährige Fahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug schleuderte über den Grünstreifen und den Radweg, touchierte einen Baum und flog eine Böschung hinunter, ehe es nach zweimaligen Überschlagen auf dem angrenzenden Feld zum Stehen kam. Der aus Lauenbrück stammende Fahrzeugführer wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

