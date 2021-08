Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Mehrere Seitenspiegel beschädigt; Brennendes Fahrrad an der Bushaltestelle

Heidekreis (ots)

14.08./Mehrere Seitenspiegel beschädigt

Munster: Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen dem 14.08. und dem 18.08.21 in der Brucknerstraße die Seitenspiegel von drei Fahrzeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Munster, Tel.: 05192/9600, entgegen.

19.08./Brennendes Fahrrad an der Bushaltestelle

Munster: Donnerstagnacht wurde die Feuerwehr um 00.11 Uhr zu einem Feuer in der Soltauer Straße gerufen. Auf dem Haltestreifen der Bushaltestelle brannte ein Fahrrad. Es besteht der Verdacht, dass das Fahrrad vorsätzlich in Brand gesetzt worden ist. Täter sowie ein Eigentümer des Fahrrades sind bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Munster, Tel.: 05192/9600, in Verbindung zu setzen.

