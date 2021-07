Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - 13-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 13-Jähriger fuhr mit dem Fahrrad die stark abschüssige Straße Am Sohl hinunter. An der Einmündung zur Pforzheimer Straße fuhr er ohne anzuhalten auf die Straße und wurde frontal von einem in Richtung Ettlingen fahrenden Transporter erfasst. In der Folge prallte der 13-Jährige gegen die Windschutzscheibe und wurde anschließend in den Grünstreifen geschleudert. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Nach den ersten polizeilichen Feststellungen konnte der 24-jährige Transporterfahrer den 13-Jährigen erst unmittelbar vor dem Zusammenstoß wahrnehmen. Die Bedarfsampel für Fußgänger im Einmündungsbereich zeigte zum Unfallzeitpunkt für den Fahrzeugverkehr Grünlicht. Der Transporter musste abgeschleppt werden.

Dieter Werner, Pressestelle

