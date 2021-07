Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Dettenheim - Einbruch gleich in zwei Garagen

Karlsruhe (ots)

Gleich zwei Einbrüche in Garagen musste das Polizeirevier Philippsburg vermutlich in der Nacht zum Montag in Liedolsheim verzeichnen.

Zwischen Sonntag 20:00 Uhr und Montagabend 18:45 Uhr verschaffte sich der Dieb gewaltsam Zutritt in die Garagen "Am Kesselring". Im Inneren öffnete er Schränke und nahm das aufgefundenen Werkzeug an sich. Mit seiner Beute im geschätzten Wert von rund 2.000 Euro machte sich der Dieb aus dem Staub.

Zeugen die im Bereich "Am Kesselring" verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter der Telefonnummer 07256-93290 in Verbindung zu setzten.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell