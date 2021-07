Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe, Oststadt - E-Scooter-Fahrer entzieht sich Kontrolle - Polizeibeamter dienstunfähig verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer entzog sich am Montagabend gegen 18.10 Uhr zunächst einer Polizeikontrolle im Bereich Gerwig-/Humboldtstraße und verletzte hierbei einen Polizeibeamten. Der Polizist konnte den jungen Mann zwar noch an der Schulter ergreifen wurde aber zu Boden geschleudert als der 18-Jährige sich gewaltsam aus dem Griff des Beamten befreite. Nachdem sich der Flüchtende einem Päckchen Marihuana entledigt hatte, konnte er durch den Polizeibeamten eingeholt und gestellt werden. Eigenen Angaben zufolge hatte der junge Mann am Vortag Betäubungsmittel konsumiert, weshalb er wegen Fahren unter Einwirkung berauschender Mittel angezeigt wird. Der gestürzte Polizeibeamte konnte aufgrund der Verletzungen seinen weiteren Dienst nicht fortführen.

