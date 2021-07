Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Straßenbahn fährt auf Pkw auf - niemand verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine Straßenbahn fuhr am Montagmittag auf einen verkehrsbedingt wartenden Pkw in der Haid-und-Neu-Straße in Karlsruhe auf.

Ein 37-jähriger Straßenbahnführer befuhr gegen 12.10 Uhr mit einer Straßenbahn die Gleise in der Haid-und-Neu-Straße in stadteinwärtiger Richtung. Eine 56-jährige Autofahrerin wollte auf Höhe der Hausnummer 16 in das dortige Grundstück einbiegen. Sie hielt an der Einfahrt. Der aus der Waldstadt kommende Straßenbahnführer hat diese Situation offenbar nicht rechtzeitig erfasst und fuhr auf das stehende Auto auf. Die Autofahrerin wurde an der Unfallstelle noch ärztlich untersucht, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Der stadteinwärts fahrende Straßenbahnverkehr war bis gegen 13 Uhr blockiert.

Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt mehreren tausend Euro.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell