POL-KA: (KA)Karlsbad - vermutlich durch Sekundenschlaf Unfall verursacht

Glück im Unglück hatte ein 39-jähriger Lkw-Fahrer, als er am Montagmittag auf der Bundesautobahn 8, Höhe Grünwettersbach die Kontrolle über sein Gespann verlor und in der Folge umstürzte. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 200.000 Euro.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Fahrer gegen 12 Uhr mit seinem Sattelzug auf der A 8 von Stuttgart kommend in Richtung Karlsruhe. Vermutlich aufgrund von Übermüdung schläft der Fahrer nach eigenen Angaben kurzzeitig ein, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert hier mit einem Erdwall neben der Fahrbahn. In der Folge stürzte der Lastzug nach links um. Der Fahrer konnte sich glücklicherweise selbstständig aus seinem Führerhaus befreien und wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell sind zwei der drei Fahrstreifen für die Reinigungs-und Bergungsarbeiten noch gesperrt. Es bildete sich zeitweise ein Rückstau von bis zu 20 Kilometern Länge.

