POL-KA: (KA) Karlsruhe, Oststadt - Toilettenanlage beschädigt - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit zwischen Freitag, 12.00 Uhr und Montag, 08.45 Uhr eine Toilettenanlage an der Haltestelle Gottesauer Schloss. Zunächst öffnete der Unbekannte gewaltsam das Münzeinwurffach des Toilettenhäuschens. Hier erkannte er allem Anschein nach, dass die Münzen in ein separates Fach weitergeleitete werden und entfernte in der Folge einen Teil der Außenverkleidung und Dämmung. Letztendlich gelangte der Täter zwar nicht an das Bargeld, hinterließ jedoch einen Sachschaden von geschätzten 8.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 0721 49070 beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach gemeldet werden.

